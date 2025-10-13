jitsu gif
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      "Это перебор": глава МВД - о действиях полицейского при выселении пенсионерки в Алматинской области

      Опубликовано:

      Полицейский возле служебного авто
      Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

      Глава МВД Ержан Саденов в кулуарах ведомства прокомментировал инцидент с выселением пенсионерки в Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

      Министр признал превышение полицейским полномочий.

      "В данном случае сотрудник действительно превысил полномочия. Во-первых, он уволен по отрицательным мотивам. По факту - удара не было, он оттолкнул, это видно на видео. Но в любом случае оценка будет дана в рамках Уголовного кодекса. Это второе. После завершения проверки мы дадим разъяснение. В данном случае был перебор. Сам сотрудник уже уволен", - сказал глава МВД.

      В целом, по его словам, при выселении полицейские должны вмешиваться только в случае злостных нарушений или когда оказывается физическое сопротивление. Но исключительно для обеспечения безопасности.

      "Поэтому мы проводим проверку не только в отношении сотрудников, но и в целом по организации работы. Результаты обязательно озвучим. Думаете, это первый такой случай? Инструкция есть. Каждый полицейский в данном случае грубо нарушил правила и приказы. За это мы будем жестко наказывать", - заявил министр.

      Ранее мы писали, что в Сети распространилось видео, на котором полицейский грубо обращается с пожилой женщиной во время выселения. На кадрах видно, как страж порядка выталкивает женщину из квартиры, после чего она ударяется о лестничные перила.

      На видео отреагировали в Департаменте полиции Алматинской области.

      "В социальных сетях опубликовано видео конфликта между сотрудником полиции и женщиной. Полицейские находились на месте совместно с надзорными органами и судебными исполнителями при исполнении решения суда о выселении из жилища. Женщина оказала неповиновение законным требованиям представителей госорганов, в результате чего произошел конфликт", - сообщили в ведомстве.

