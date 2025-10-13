Дело о торте: суд привлечет эксперта, чтобы проверить, опорочила ли блогер Аселина кондитера

В Астане огласили определение суда по делу о торте - кондитер судится с блогером за неоплаченный торт, а также за высказывания в соцсетях, якобы порочащие ее честь, передает корреспондент NUR.KZ.

Судья по делу вынесла определение, согласно которому дело о торте будет передано эксперту-филологу.

"Привлечь к участию в деле специалиста-филолога, судебного эксперта, для ответа на следующие вопросы: есть ли в публикациях в Stories в Instagram под ником "Аселина" ("потому что такие люди вымогают деньги, прикрываясь образом простого народа", а также "эта Нуршат - мошенница, которая решила строить жертву для простого народа") сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию истца Нуршат Акбергеновой (кондитера - прим. авт.)", - зачитала судья.

Также эксперт должна будет ответить на вопрос, способно ли содержание этих публикаций сформировать негативное мнение о кондитере.

Как сообщила судья, дата нового заседания дела о торте будет назначена через неделю.

Напомним, в конце сентября началось предварительное слушание об иске кондитера к блогеру Аселине Батыр за невыплаченную работу по изготовлению торта. Представитель кондитера Нуршат Акбергеновой в суде сообщил, что сторона готова отозвать иск, если блогер оплатит оставшиеся 500 тысяч тенге за созданный для нее торт, а также даст опровержение в СМИ, поскольку кондитеру был нанесен репутационный урон.

Второй иск кондитер подает о защите чести и достоинства, поскольку ей был нанесен репутационный урон - сумма иска составляет 3 млн тенге.

