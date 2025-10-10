jitsu gif
      Широкомасштабная операция в Карагандинской области: сумма изъятого достигла 14,7 млрд тенге

      Опубликовано:

      Задержание
      Задержание. Кадр из видео: polisia.kz

      В Карагандинской области с начала года из незаконного оборота изъято свыше одной тонны наркотиков на сумму 14 млрд 750 млн тенге, задержаны 45 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

      Как сообщается на информационном медиапортале ведомстве, в рамках широкомасштабной операции "Қарасора-2025" полиция Карагандинской области продолжает системную работу по профилактике и пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

      По словам первого заместителя начальника ДП Карагандинской области Абиля Абильдина, главную угрозу сегодня представляют синтетические наркотики, объем изъятия которых в регионе достиг 590 кг. Основную часть изъятых веществ составляют мефедрон и альфа-PVP.

      Общая стоимость наркотиков, не попавших в незаконный оборот, оценивается более чем в 14 млрд 750 млн тенге, что эквивалентно примерно 30 млн долларов США.

      "По итогам оперативных мероприятий задержаны 45 человек, причастных к наркобизнесу, среди них - 13 организаторов и распространителей наркотиков. В ходе расследований раскрыты организованные преступные группы с межрегиональными связями, легализовавшие свыше 560 млн тенге, полученные преступным путем", - отметил Абиль Абильдин.

      Кроме того, на территории области уничтожено более семи тысяч граффити-надписей, рекламирующих наркотики, задержаны трое лиц, причастных к распространению подобных объявлений.

      Ранее в Астане задержали 33-летнюю женщину, которую подозревают в распространении наркотиков. По данным полиции, в тот вечер она вышла на первое "задание".

      В Алматы мужчину также подозревают в незаконном обороте наркотиков. В его телефоне нашли фотографии с предполагаемыми закладками.

      В области Жетісу по подозрению в перевозке наркотиков задержали 22-летнюю жительницу Алматы. Девушка ехала ночью на такси в Талдыкорган со свертками.

