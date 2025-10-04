Казахстанец после празднования собственной свадьбы оказался в суде

В Лисаковске наказали мужчину за применение пиротехнических изделий в населенном пункте и в не отведенном для этого месте, передает NUR.KZ со ссылкой на Костанайский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, Лисаковским городским судом рассмотрено дело в отношении гражданина за совершение административного правонарушения - применение пиротехнических изделий в населенных пунктах и в не отведенных для этого местах (ст.436 ч.2 КоАП).

Согласно материалам дела, 20 сентября 2025 года около 23.15 часов в Лисаковске возле ресторана мужчина осуществил применение пиротехнических изделий в населенном пункте и в не отведенном для этого месте, что нарушило покой физических лиц.

В судебном заседании он свою вину признал полностью и в содеянном раскаялся, пояснив, что запустил салюты по случаю своего бракосочетания.

В суде отметили, что санкция ст.436 ч.2 КоАП предусматривает безальтернативное наказание в виде штрафа в размере 20 МРП с конфискацией пиротехнических изделий.

Учитывая обстоятельства по делу, характер совершенного административного правонарушения, гражданин признан виновным и ему наложено административное взыскание в виде штрафа, размер которого снижен в пределах, предусмотренных ст.829-11 ч.2 КоАП, в результате чего общая сумма штрафа составила 55 048 тенге.

Постановление не вступило в законную силу.

Ранее в Лисаковске в суде оказалась местная жительница, которая не выполняла требования полиции. Она не выходила из авто, заблокировала двери и окна транспортного средства, вследствие чего были применены спецсредства. В итоге суд признал ее виновной и наложил административное взыскание в виде ареста сроком на 15 суток с лишением права управления транспортным средством сроком на 8 лет.

Еще одному жителю Лисаковска назначили наказание за грубую нецензурную брань в адрес хирурга. Его арестовали на 5 суток и установили запрет на употребление алкоголя на 3 месяца.

