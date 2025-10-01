Карагандинец "забыл" о комендантском часе и засиделся в гостях, что может дорого ему стоить

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      Карагандинец "забыл" о комендантском часе и засиделся в гостях, что может дорого ему стоить

      Опубликовано:

      Мужчина грустит
      Расстроенный мужчина. Иллюстративное фото: shadrin_andrey / Getty Images

      Карагандинец нарушил условия пробационного контроля, задержавшись в гостях в ночное время, и теперь рискует снова лишиться свободы по решению суда, передает МВД РК.

      Как сообщает информационный медиапортал ведомства, жителя Караганды освободили по статье 73 УК РК, заменив неотбытую часть наказания более мягким видом. 23-летний парень состоял на учете в службе пробации Казыбекбийского района.

      Чтобы контролировать его передвижения, применялось электронное средство слежения. Именно это устройство зафиксировало прямое нарушение: в ночное время - с 22:00 до 06:00 - мужчина отсутствовал по месту жительства, "забыв" о комендантском часе.

      "Это является грубым нарушением обязанностей, возложенных на него судом. Во время явки в службу пробации подучетный попытался оправдаться: по его словам, он был в гостях у знакомого и просто забыл уведомить об этом сотрудников", - рассказали в МВД.

      Однако такое объяснение не убедило инспекторов. В адрес нарушителя вынесли письменное предупреждение о возможной замене наказания.

      Сотрудники пробации подчеркнули: ранее суд предоставил подучетному шанс на исправление, позволив отбывать наказание на свободе.

      "Однако, как показала ситуация, он не сделал должных выводов и не оправдал оказанного доверия", - отметили в ведомстве.

      Все материалы по факту нарушения порядка и условий отбывания наказания направили в суд. Теперь суд примет решение, заменять ли неотбытый срок ограничения свободы на реальное лишение свободы.

      Судя по обстоятельствам, ночные посиделки могут дорого обойтись мужчине, если он попадет обратно за решетку.

      Ранее в Восточно-Казахстанской области мужчина, имеющий ограничение свободы, на 2 недели уехал к девушке в соседнее село. За этот романтический отпуск он отправится в колонию, хотя до окончания пробационного срока ему оставалось всего 4 месяца. Теперь мужчина будет отбывать срок уже за решеткой.

      В Костанае условно осужденный поплатился за поход в ночное заведение. Суд воспринял такое поведение как пренебрежение предоставленным шансом на исправление. Условное наказание ему заменили на реальное лишение свободы сроком на 3 года.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.