Карагандинец "забыл" о комендантском часе и засиделся в гостях, что может дорого ему стоить

Карагандинец нарушил условия пробационного контроля, задержавшись в гостях в ночное время, и теперь рискует снова лишиться свободы по решению суда, передает МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, жителя Караганды освободили по статье 73 УК РК, заменив неотбытую часть наказания более мягким видом. 23-летний парень состоял на учете в службе пробации Казыбекбийского района.

Чтобы контролировать его передвижения, применялось электронное средство слежения. Именно это устройство зафиксировало прямое нарушение: в ночное время - с 22:00 до 06:00 - мужчина отсутствовал по месту жительства, "забыв" о комендантском часе.

"Это является грубым нарушением обязанностей, возложенных на него судом. Во время явки в службу пробации подучетный попытался оправдаться: по его словам, он был в гостях у знакомого и просто забыл уведомить об этом сотрудников", - рассказали в МВД.

Однако такое объяснение не убедило инспекторов. В адрес нарушителя вынесли письменное предупреждение о возможной замене наказания.

Сотрудники пробации подчеркнули: ранее суд предоставил подучетному шанс на исправление, позволив отбывать наказание на свободе.

"Однако, как показала ситуация, он не сделал должных выводов и не оправдал оказанного доверия", - отметили в ведомстве.

Все материалы по факту нарушения порядка и условий отбывания наказания направили в суд. Теперь суд примет решение, заменять ли неотбытый срок ограничения свободы на реальное лишение свободы.

Судя по обстоятельствам, ночные посиделки могут дорого обойтись мужчине, если он попадет обратно за решетку.

Ранее в Восточно-Казахстанской области мужчина, имеющий ограничение свободы, на 2 недели уехал к девушке в соседнее село. За этот романтический отпуск он отправится в колонию, хотя до окончания пробационного срока ему оставалось всего 4 месяца. Теперь мужчина будет отбывать срок уже за решеткой.

В Костанае условно осужденный поплатился за поход в ночное заведение. Суд воспринял такое поведение как пренебрежение предоставленным шансом на исправление. Условное наказание ему заменили на реальное лишение свободы сроком на 3 года.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.