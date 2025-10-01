Пассажир самолета лишился 18 тыс. долларов и получил штраф в 2,2 млн тенге в Актау

В аэропорту Актау пресекли попытки незаконного вывоза валюты. У пассажира изъяли 18 тыс. долларов и назначили ему штраф в 2,2 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДГД по Мангистауской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники таможенного поста "Ауежай-Актау" Департамента государственных доходов по Мангистауской области в ходе совместного с ПС КНБ РК таможенного контроля международного авиарейса сообщением Актау - Тбилиси в международном аэропорту Актау у пассажира обнаружили наличную валюту - 28 100 долларов США.

"При этом в ходе таможенного оформления до выявления незадекларированных денежных средств гражданин в устной форме заявил об отсутствии необходимости декларирования наличной иностранной валюты", - уточнили в ведомстве.

Специализированный суд по административным правонарушениям Актау постановил признать мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.551 КоАП.

На него наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 2 276 753,75 тенге. Денежные средства в сумме 18 100 долларов США конфисковали в доход государства. После вступления постановления в законную силу 10 тыс. долларов США вернут их владельцу.

Также в ходе таможенного контроля пассажиров авиарейса Актау - Кутаиси в международном аэропорту Актау у 34-летнего гражданина Республики Казахстан обнаружили сокрытые денежные средства - 12 500 долларов США. По данному факту административный материал направили в суд.

Ранее стало известно, что в поезде сообщением Волгоград - Ташкент у двух граждан Узбекистана обнаружили незадекларированную валюту. Им назначили крупные штрафы и конфисковали часть долларов.

Валюту на сумму свыше 1,7 млрд тенге пытались перевезти через границу Казахстана в течение одного летнего месяца. Кроме того, пограничная служба КНБ задержала 4 725 нарушителей законодательства Казахстана, большую часть которых составили иностранные граждане.

