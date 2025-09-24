О деле Кайрата Кожамжарова высказались в Генпрокуратуре

Заместитель генпрокурора Галымжан Койгельдиев в кулуарах мажилиса высказался по делу Кайрата Кожамжарова, передает корреспондент NUR.KZ.

Галымжан Койгельдиев отметил, что уголовное дело возбуждено, сейчас ведется досудебное расследование.

"В настоящий момент идет сбор доказательной базы. Все остальное разглашать не могу. Идет досудебное расследование, и когда мы его закончим, то мы уже сможем детально обсудить все остальные вопросы. На данный момент я никакую информацию разглашать не могу", – добавил он.

Напомним, в начале сентября стало известно, что в отношении экс-председателя агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Кожамжарова начали расследование по фактам превышения должностных полномочий, а также легализации денежных средств, полученных преступным путем, в разные периоды его пребывания на руководящих должностях.

Согласно информации на сайте сената парламента РК, Кайрат Кожамжаров в разные годы занимал должности председателя агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, акима Акмолинской области, помощника президента - секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан.

С 2014 по 2015 был главой агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.

С 2015 по 2017 год занимал пост председателя Национального бюро по противодействию коррупции Министерства по делам государственной службы Республики Казахстан.

А с 2017 по 2019 год - Генеральный прокурор Республики Казахстан.

В 2019 году стал депутатом сената, однако в 2023 году покинул сенат.

