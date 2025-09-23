Экс-главного транспортного прокурора Казахстана задержали в Германии

Бывший главный транспортный прокурор Казахстана Максат Дуйсенов был задержан в Германии, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Он был объявлен в международный розыск - его задержали в немецком городе Фюрт.

"По запросу НЦБ Интерпола МВД РК в Фюрте (ФРГ) задержан гражданин Д., находившийся в международном розыске. Разыскиваемый был установлен и взят под стражу немецкими правоохранительными органами в рамках международного сотрудничества по линии Интерпола", - заявили в полиции.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.