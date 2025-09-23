Экс-главного транспортного прокурора Казахстана задержали в Германии
Опубликовано:
Бывший главный транспортный прокурор Казахстана Максат Дуйсенов был задержан в Германии, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
Он был объявлен в международный розыск - его задержали в немецком городе Фюрт.
"По запросу НЦБ Интерпола МВД РК в Фюрте (ФРГ) задержан гражданин Д., находившийся в международном розыске. Разыскиваемый был установлен и взят под стражу немецкими правоохранительными органами в рамках международного сотрудничества по линии Интерпола", - заявили в полиции.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2289630-eks-glavnogo-transportnogo-prokurora-kazahstana-zaderzhali-v-germanii/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах