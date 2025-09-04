Водитель устроил дрифт по известному пешеходному мосту в Астане и поплатился (видео)

В Астане наказали водителя, который на автомобиле заехал на Атырауский мост и проявил неуважение к местным жителям, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

В Instagram-аккаунте Astana_brothers опубликовали видео, на кадрах которого видно, как автомобиль ездит по столичному Атыраускому мосту. Судя по видео, водитель устроил дрифт по мосту, который предназначен только для пешеходов и велосипедистов.

Подробности рассказали в акимате города. Сообщается, что водитель автомобиля Hyundai Accent заехал на Атырауский мост, грубо нарушив правила и проявив неуважение к окружающим.

"Гражданин был привлечен к административной ответственности. Решением Специализированного межрайонного административного суда молодой человек подвергнут административному аресту сроком на 10 суток.

Подобные действия представляют угрозу безопасности и нарушают общественный порядок. В столице продолжается профилактическая работа по пресечению любых актов хулиганства и вандализма", - подчеркнули в полиции.

Напомним, в августе прошлого года астанчанин поспорил с другом, что сможет проехать на машине по пешеходному мосту "Атырау" и в итоге получил 15 суток ареста за нарушение.

