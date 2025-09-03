jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      Глава МВД подтвердил объявление в розыск экс-главного транспортного прокурора Казахстана

      Опубликовано:

      Қазақ тілінде оқу
      Максат Дуйсенов
      Максат Дуйсенов. Фото: azh.kz

      В кулуарах мажилиса глава МВД Ержан Саденов прокомментировал объявление в розыск бывшего главного транспортного прокурора Максата Дуйсенова, передает корреспондент NUR.KZ.

      "Он объявлен в розыск, но инициатор - не мы. Исходя из наличия уголовных дел, вам нужно обратиться к компетентным органам. Совместно с инициатором будем этот вопрос решать", - прокомментировал глава МВД.

      Отметим, что инициатором объявления в розыск экс-главного транспортного прокурора Максата Дуйсенова стала прокуратура.

      Напомним, мы писали о том, что бывший главный транспортный прокурор Казахстана Максат Дуйсенов объявлен в розыск. Об этом сообщается на портале органов правовой статистики и специальных учетов Генпрокуратуры.

      Согласно данным ИПС "Юрист", Максат Дуйсенов родился 13 января 1973 года в Южно-Казахстанской области.

      Окончил Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова и Казахский национальный университет.

      В разные годы занимал должности следователя военно-следственного отдела, старшего следователя по особо важным делам отдела расследования финансовых преступлений Департамента следствия и дознания Агентства финансовой полиции РК, замглавы ДБЭКП по Атырауской области, начальника ДБЭКП Алматы, главы централизованной службы безопасности АО ФНБ "Самрук Казына".

      Помимо этого, Дуйсенов был заведующим сектором секретариата Совбеза РК, советником главы АДГС, возглавлял Управление внутренней безопасности Антикоррупционной службы.

      С января по август 2018 года являлся первым заместителем Главного транспортного прокурора, а с сентября 2018-го по апрель 2019-го - Главным транспортным прокурором Республики Казахстан.

      Награжден орденами "Айбын" ІІ степени, "Құрмет", является почетным работником МВД РК.

