Подросток обозвал полицейских "мусорами" и попал под статью в Актау (видео)

Видео из Актау, на котором подросток обзывает полицейских "мусорами", распространилось в Сети. На парня завели уголовное дело за оскорбление представителей власти, передает NUR.KZ.

Видео общения подростка с полицейскими в Актау, которое снял сам несовершеннолетний, опубликовал Instagram-паблик Qumash. Можно заметить, что стражей порядка он называет "мусорами".

Как сообщили в ДП Мангистауской области, 21 августа сотрудники патрульной полиции в Актау остановили мотоцикл, двигавшийся без государственных регистрационных номеров. За рулем находился несовершеннолетний.

"При проведении проверки и изъятии мотоцикла подросток позволил себе грубые оскорбления в адрес сотрудников полиции. Ему неоднократно разъяснялись правовые последствия подобных действий, однако он проигнорировал предупреждения и продолжил противоправное поведение", - уточнили в пресс-службе ведомства.

По данному факту в отношении подростка возбудили уголовное дело за оскорбление представителей власти. Родителей привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Изъятый мотоцикл водворили на специализированную штрафную стоянку.

Несовершеннолетнего вместе с родителями доставили в управление полиции Актау для проведения дальнейших процессуальных действий. Парень извинился за свое поведение.

Добавим, что по ч.1 ст.378 УК РК оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей или в связи с их исполнением наказывается штрафом в размере до 80 МРП (314 560 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов, либо арестом на срок до 20 суток.

Ранее в Западно-Казахстанской области мужчину приговорили к ограничению свободы и общественным работам за оскорбительные комментарии, написанные в Facebook. С подсудимого также взыскали принудительный платеж в Фонд компенсации потерпевшим.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

