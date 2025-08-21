Гражданина Беларуси оштрафовали в Казахстане из-за дизеля

В Жамбылской области рассмотрели дело о незаконной перевозке топлива гражданином Республики Беларусь через границу, из Казахстана в Кыргызстан, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело о непредставлении сопроводительных накладных на нефтепродукты (ч.5 ст.283-1 КоАП) рассмотрели в Меркенском районном суде.

В августе 2025 года в пункте автомобильного пропуска "Сыпатай" Меркенского района сотрудники пограничного управления выявили факт незаконной перевозки топлива.

"Гражданин Республики Беларусь на автотранспортном средстве Fiat, не оформив сопроводительных накладных на товары, транспортировал дизельное топливо в количестве 40 литров из Республики Казахстан в Кыргызскую Республику", - установил суд.

Привлекаемый к административной ответственности мужчина, признав вину, ходатайствовал о рассмотрении дела без его участия.

Факт перевозки нефтепродуктов без сопроводительных накладных в Кыргызскую Республику достоверно установили в суде.

Постановлением суда гражданина Беларуси признали виновным. Ему назначили штраф в размере 78 тыс. тенге с конфискацией нефтепродуктов в доход государства.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Добавим, что по ч.5 ст.283-1 КоАП РК неоформление сопроводительных накладных на товары, а равно оборот отдельных видов нефтепродуктов, биотоплива, оборот и перемещение этилового спирта и (или) алкогольной продукции без сопроводительных накладных на товары влекут штраф на физических лиц в размере 20 МРП (78 640 тенге) с конфискацией этилового спирта и (или) алкогольной продукции, отдельных видов нефтепродуктов, биотоплива, являющихся непосредственными предметами совершения административного правонарушения, и (или) доходов, денег, полученных вследствие административного правонарушения.

