Суд встал на сторону казахстанца, которого хотели наказать за критику акимата

Суд встал на сторону казахстанца, которого хотели привлечь к ответственности за пост в Instagram. Он выразил недовольство работой акимата, передает NUR.KZ со ссылкой на Атырауский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело о размещении ложной информации на онлайн-платформах (ч.5 ст.456-2 КоАП) рассмотрел Жылыойский районный суд Атырауской области.

"Гражданин в 2025 году в социальной сети Instagram опубликовал пост, выразив недовольство в адрес акимата по поводу дорожных ремонтных работ в городе Кульсары на улице Кашагана, написав: "Куда уходят средства фонда, где качество, зимой построенную дорогу вы перекладываете заново", - установил суд.

В суде казахстанец не согласился с протоколом и вину не признал. Он отметил, что он не имел намерения распространять посредством поста ложную информацию, которая могла бы нанести ущерб охраняемым законом интересам государства.

По словам гражданина, он просто хотел высказать свое мнение. При этом мужчина официально нигде не зарегистрирован в качестве инфлюенсера или блогера.

Суд, рассмотрев материалы дела, пришел к выводу о том, что оснований для привлечения его к административной ответственности по ч.5 ст.456-2 КоАП не имеется, поскольку он реализовал свое гражданское право.

Постановлением суда дело в отношении гражданина прекратили в связи с отсутствием в его действиях признаков административного правонарушения. Постановление суда уже вступило в законную силу.

Добавим, что по ч.5 ст.456-2 КоАП РК размещение, распространение ложной информации пользователями онлайн-платформ, создающей условия нарушения общественного порядка, прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, совершенные инфлюенсерами (блогерами), влекут штраф на физических лиц - в размере 30 МРП (117 960 тенге), на субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации - в размере 40 МРП (157 280 тенге), на субъектов среднего предпринимательства - в размере 80 МРП (314 560 тенге), на субъектов крупного предпринимательства - в размере 100 МРП (393 200 тенге).

