Женщину задушили и закопали тело во дворе дома в Туркестанской области

Житель Туркестанской области получил 20 лет за убийство женщины в ходе конфликта и хранение боеприпасов, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, СМУС Туркестанской области рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемого в убийстве (ч.1 ст.99 УК) и незаконном приобретении и хранении боеприпасов (ч.3 ст.287 УК).

Судом установлено, что мужчина 27 июня 2025 года в селе Алгабас Жетысайского района в ходе конфликта задушил потерпевшую веревкой. Чтобы скрыть следы преступления, он закопал тело во дворе своего дома.

Также стало известно, что подсудимый незаконно хранил у себя 32 патрона для нарезного и гладкоствольного оружия.

Вина мужчины была доказана его собственным признанием, показаниями свидетелей, заключениями экспертиз и другими материалами дела.

Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде 20 лет лишения свободы, так как он ранее был судим за особо тяжкое преступление.

Суд признал наличие у мужчины несовершеннолетнего ребенка смягчающим обстоятельством. Отягчающим обстоятельством был признан опасный рецидив.

Приговором суда жителю региона назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы. Также с него взыскан моральный вред в размере 10 млн тенге.

Добавим, что согласно ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

А в соответствии с ч.3 ст.287 УК незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

