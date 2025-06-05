Информацию о задержании президента морского порта в Актау прокомментировали в КНБ

В отношении президента АО "НК "Актауский международный морской торговый порт" Абая Турикпенбаева проводится расследование. Об этом сообщили в КНБ РК, передает МИА "Казинформ".

Ранее в Сети появилась информация, что был задержан президент АО "НК "Актауский международный морской торговый порт" (АММТП) Абай Турикпенбаев.

Ее агентству прокомментировали в КНБ РК. По данным ведомства, в отношении главы порта КНБ проводит досудебное расследование по статье 361 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями). Иную информацию в ведомстве с соответствии с ч.1 ст.201 УПК РК в интересах следствия не разглашают.

По информации официального сайта порта, Абай Турикпенбаев - председатель правления АО "НК "АММТП".

С 2014 по 2015 годы был начальником отдела портовых сооружений и капитального строительства в АО "НК "Актауский международный морской торговый порт".

2015-2016 годы - вице-президент по техническим вопросам АО "НК "Актауский международный морской торговый порт".

2016-2017 годы - генеральный директор ТОО "Порт Курык".

С 2017 года по настоящее время является председателем правления АО "НК "АММТП".