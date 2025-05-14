Полицейских в Бурабае вызвали из-за машины, где были мужчины с девушками

В Бурабае полицейские привлекли к ответственности мужчину за громкую музыку ночью, которая доносилась из автомобиля и мешала местным жителям, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, около пяти часов утра жители Щучинска позвонили в отдел полиции и пожаловались на громкую музыку, доносившуюся из автомобиля, припаркованного по улице Кенесары в поселке Бурабай.

Прибывший на место наряд патрульной службы Бурабайского района обнаружил автомобиль Audi 100, из которого доносилась громкая музыка.

"За рулем находился мужчина. В машине также находились две девушки и брат водителя, который, по словам очевидцев, стал инициатором шумного поведения. Несмотря на неоднократные замечания со стороны местных жителей, компания продолжала создавать шум и вызывать недовольство окружающих", - отметили в ДП Акмолинской области.

При проверке документов выяснилось, что данный 40-летний гражданин ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение.

В отношении мужчины составили административный протокол о нарушении тишины, совершенном повторно в течение года после наложения административного взыскания (ч.2 ст.437 КоАП РК).

"Громкая музыка, особенно в жилых районах и вблизи общественных заведений, доставляет неудобства жителям и влечет за собой административную ответственность", - напомнили в полиции.

Отметим, что по ч.2 ст.437 КоАП РК нарушение тишины с 22 до 9 часов утра, в том числе проведение в жилище и вне его работ, сопровождаемых шумом, не связанных с неотложной необходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф на физических лиц в размере 10 МРП (39 320 тенге).