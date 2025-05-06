КНБ провел задержания в Астане и трех регионах Казахстана (видео)

В апреле 2025 года сотрудниками КНБ при координации органов прокуратуры в Астане, области Абай, Актюбинской и Туркестанской областях пресечена деятельность религиозных радикалов, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, по подозрению в пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни, в том числе посредством социальных сетей, задержаны 4 гражданина Казахстана, один из которых был ранее судим.

В ходе обысков по местам проживания изъяты вещественные доказательства.

Проводятся досудебные расследования по статьям 174 и 256 УК РК.

Иную информацию в соответствии с ч.1 ст.201 УПК РК в КНБ не разглашают.

Кроме того, по расследованным ранее ведомством уголовным делам судами вынесены обвинительные приговоры в отношении трех жителей Актюбинской, Карагандинской и Туркестанской областей.

Осужденные насаждали идеологию терроризма и религиозного экстремизма в социальных сетях и своем окружении.

Добавим, что согласно ст.174 УК РК умышленные действия, направленные на разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни, на оскорбление национальной чести и достоинства либо религиозных чувств граждан, а равно пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, сословной, национальной, родовой или расовой принадлежности предусматривают до 20 лет лишения свободы.

А в соответствии со ст.256 УК РК пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма, а равно изготовление, хранение с целью распространения или распространение материалов указанного содержания предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.