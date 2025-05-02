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Парней наказали за запуск фейерверков в Шымкенте

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Фейерверк во дворе жилых домов
Запуск фейерверка. Кадр из видео: instagram.com/police_shymkent

В Шымкенте привлекли к ответственности группу нарушителей общественного порядка за фейерверки, шум и мусор во дворе жилых домов, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, в рамках проведения ОПМ "Правопорядок" и акции "Таза Казахстан" полицейские выявили группу молодых людей.

"В ночное время они запускали фейерверки во дворе многоквартирных домов, грубо нарушая общественный порядок и покой граждан.

Помимо шума и беспокойства, нарушители оставили после себя мусор от пиротехнических изделий, тем самым загрязнив придомовую территорию. Двор, где обычно играют дети и отдыхают жители, оказался в неприглядном состоянии", - отметили в ДП Шымкента.

Сотрудники полиции напомнили, что такие действия являются административным правонарушением. За нарушение тишины в вечернее время, использование пиротехники в неположенном месте и загрязнение общественных территорий предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством.

Нарушителей привлекли к административной ответственности.

Ранее мы рассказали, какие правила следует соблюдать, чтобы не получить штраф за запуск фейерверка в Казахстане. Также важно придерживаться правил техники безопасности при запуске.

Отметим, что согласно ст.436 КоАП РК применение пиротехники в неположенном месте, нарушающее покой физических лиц, но не повлекшее за собой причинение крупного материального ущерба, влечет за собой штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге). Все фейерверки при этом будут конфискованы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2241399-dvor-okazalsya-v-nepriglyadnom-sostoyanii-parney-nakazali-za-feyerverki-v-shymkente/