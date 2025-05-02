Впервые в Шымкенте осудили хозяйку жилья за смерть квартиранта

В Шымкенте впервые к уголовной ответственности привлекли арендодателя за нарушение требований безопасности при сдаче жилья, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру города.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, женщина без согласования с газовой службой и без соблюдения норм безопасности сдала квартиру в аренду.

"В помещении отсутствовали системы газового контроля и воздухообмена, в результате чего произошла утечка газа, и арендатор погиб от отравления угарным газом", - рассказали в прокуратуре Шымкента.

18 апреля 2025 года Шымкентский городской межрайонный суд по уголовным делам признал владелицу квартиры виновной по статье 306 УК РК (Нарушение требований безопасности при ведении работ).

Суд назначил женщине 4 года лишения свободы условно с установлением пробационного контроля.

"Этот случай стал важным прецедентом: если сдаешь жилье и получаешь доход, обязан обеспечить безопасность арендаторов", - отметили в ведомстве.

Отметим, что по ч.3 ст.306 УК РК выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно неправомерная выдача или использование официального документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности, если эти деяния повлекли по неосторожности смерть человека, наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.