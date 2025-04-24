Блогера Мурата Абдилду снова отправили в колонию

Певец и TikTok-блогер Мурат Абдилда сегодня был взят под стражу в зале суда. Мужчину в прошлом году освободили условно-досрочно, передает NUR.KZ со ссылкой на Туркестанский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, представление отдела полиции Сауранского района в отношении блогера рассмотрели в межрайонном суде Туркестана.

В представлении указывалось, что изменяется вид наказания осужденному в 2022 году по ч.1 ст.174 УК (Разжигание розни).

Согласно материалам суда, блогер на основании постановления суда от 2024 года был освобожден условно-досрочно на остающийся срок без отбытия наказания в виде лишения свободы согласно ст.72 УК и поставлен на профилактический учет в отделе полиции Сауранского района ДП Туркестанской области.

"В период профилактического учета он был привлечен по ч.1 ст.434-2 КоАП к административному штрафу за загрязнение места общего пользования.

Кроме того, установлено, что в феврале и марте 2025 года пять раз не явился на регистрационную отметку и четыре раза в ночное время отсутствовал по месту жительства", - установил суд.

Вина мужчины была полностью доказана объяснительными его родственников и соответствующими актами и показаниями свидетелей.

Мурат Абдилда частично признал вину и просил суд дать ему еще один шанс.

Постановлением суда от 24 апреля 2025 года представление отдела полиции Сауранского района в отношении блогера было удовлетворено.

"Условно-досрочное освобождение было отменено, а оставшаяся неотбытая часть наказания - 2 года 11 дней - была заменена на наказание в виде лишения свободы", - пояснили в суде.

Мурат Абдилда был взят под стражу из зала суда. Постановление суда еще не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.174 УК РК умышленные действия, направленные на разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни, на оскорбление национальной чести и достоинства либо религиозных чувств граждан, а равно пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, сословной, национальной, родовой или расовой принадлежности, если эти деяния совершены публично или с использованием масс-медиа, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ, а равно путем изготовления или распространения литературы или иных носителей информации, пропагандирующих социальную, национальную, родовую, расовую, сословную или религиозную рознь, наказываются штрафом в размере от 2 тыс. до 7 тыс. МРП (от 7,8 до 27,5 млн тенге) либо ограничением свободы на срок от двух до семи лет, либо лишением свободы на тот же срок.