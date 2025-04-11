Доход конфисковали из-за IP-адреса в Жамбылской области

В Жамбылской области участие в тендере с одного IP-адреса выдало сговор. ТОО наказали штрафом и конфисковали доход от монополистической деятельности, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, административное дело в отношении ТОО по ч.1 ст.159 КоАП (Антиконкурентные соглашения субъектов рынка, запрещенные Предпринимательским кодексом РК, без признаков уголовно наказуемого деяния) рассмотрели в Мойынкумском районном суде.

Как установил суд, два ТОО совместно участвовали в конкурсе по государственным закупкам с одного и того же IР-адреса, заключили соглашение путем раздела лотов между собой.

"Таким образом, ТОО заключило запрещенное антиконкурентное соглашение без признаков уголовно наказуемых действий", - рассказали в суде.

Данные обстоятельства подтверждались протоколом об административном правонарушении и заключением, подготовленным по результатам расследования, проведенного департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции.

В суде представитель ТОО признал вину полностью и согласился с протоколом.

Суд посчитал ТОО виновным. Административный штраф сократили на 30%, он составил 418 тыс. тенге.

Доход в размере 2,4 млн тенге, полученный в результате осуществления монополистической деятельности, был конфискован. Постановление уже вступило в законную силу.

Добавим, что по ч.1 ст.159 КоАП РК антиконкурентные соглашения субъектов рынка, запрещенные Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штраф на субъектов малого или среднего предпринимательства или некоммерческие организации в размере трех, на субъектов крупного предпринимательства - в размере пяти процентов от дохода (выручки), полученного в результате осуществления монополистической деятельности, с конфискацией монопольного дохода, полученного в результате осуществления монополистической деятельности, не более чем за один год.