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Доставление журналиста Лукпана Ахмедьярова в полицию по уголовному делу подтвердили в ДП Астаны

Опубликовано:

Полиция
Полиция. Иллюстративное фото: polisia.kz

В Департаменте полиции Астаны подтвердили доставление журналиста Лукпана Ахмедьярова в полицию по факту распространения заведомо ложной информации, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу.

"Департаментом полиции Астаны по заявлению жительницы города Уральск зарегистрировано досудебное расследование по факту распространения заведомо ложной информации по статье статья 274 УК РК.

В рамках уголовного дела гражданин А. доставлен в полицию для проведения следственных действий", - сообщили в полиции.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Отметим, что несколькими часами ранее журналист Лукпан Ахмедьяров опубликовал в Instagram видео, в котором сообщил о своем задержании.

"Подошли полицейские, посадили насильно в машину. Без повестки, без ничего. Говорят, что есть некое уголовное дело в моем отношении, и в рамках этого уголовного дела пытаются привлечь меня. Сейчас мы едем куда-то, в полицию может, я не знаю. Меня задержали возле "Триатлон парка" в Астане", - сообщил в посте журналист.

Добавим, что согласно статье 274 УК РК, распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, -  

наказывается штрафом в размере до 1000 МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2234817-dostavlenie-zhurnalista-lukpana-ahmedyarova-v-policiyu-po-ugolovnomu-delu-podtverdili-v-dp-astany/