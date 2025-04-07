Осужден начальник УЧС Экибастуза

Осужден начальник управления по чрезвычайным ситуациям Экибастуза. Также на скамье подсудимых оказались его заместитель и предприниматель, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, 31 марта в Павлодарской области Экибастузским городским судом оглашен приговор в отношении начальника управления по чрезвычайным ситуациям Экибастуза Куконева Д., его заместителя Майманова Ж. и предпринимателя Жумашева Б.

"Куконев и Майманов признаны виновными в неоднократном получении от Жумашева взяток в общей сумме 7,4 млн тенге за заключение с его предприятием договоров оказания услуг негосударственной противопожарной службы", - рассказали в ведомстве.

Приговором суда Куконев осужден к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы, Майманов и Жумашев - к 7 годам лишения свободы каждый.

Также они пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе.

Кроме того, Куконев лишен специального звания "полковник гражданской обороны", Майманов - "майор гражданской обороны".

Судебный акт в законную силу не вступил.

Как сообщается на официальном сайте акимата Экибастуза, Даулет Куконев родился 21 января 1985 года. Место рождения - Семипалатинск, Восточно-Казахстанской область.

Образование - высшее. В 2006 году окончил Кокшетауский технический институт МЧС РК, в 2018 году - Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет. Специальности: пожарная безопасность, юриспруденция.

Служил начальником караула пожарной части, дознавателем отдела противопожарной службы, инженером отдела противопожарной службы по чрезвычайным ситуациям, инженером управления противопожарной службы, инженером отдела государственного пожарного контроля УЧС. Был начальникам УЧС Экибастуза.