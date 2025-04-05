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Казахстанцев обманули на 80 млн тенге: предполагаемую мошенницу задержали в Атырау

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Подозреваемая
Подозреваемая. Фото: polisia.kz

31-летняя жительница Атырау, которую подозревают в совершении серии интернет-мошенничеств, задержали полицейские города, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным следствия, женщина, вводя граждан в заблуждение, предлагала услуги по обналичиванию кредитных средств через онлайн-банкинг.

Предполагается, что она совершила порядка 30 эпизодов мошенничества, причинив гражданам ущерб на сумму около 80 млн тенге.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

"Полиция призывает граждан соблюдать осторожность в интернете, не доверять сомнительным предложениям и бережно относиться к своим персональным данным", - обратились к казахстанцам в МВД.

Согласно положениям статьи 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2233367-kazahstancev-obmanuli-na-80-mln-tenge-predpolagaemuyu-moshennicu-zaderzhali-v-atyrau/