Казахстанцев обманули на 80 млн тенге: предполагаемую мошенницу задержали в Атырау

31-летняя жительница Атырау, которую подозревают в совершении серии интернет-мошенничеств, задержали полицейские города, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным следствия, женщина, вводя граждан в заблуждение, предлагала услуги по обналичиванию кредитных средств через онлайн-банкинг.

Предполагается, что она совершила порядка 30 эпизодов мошенничества, причинив гражданам ущерб на сумму около 80 млн тенге.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

"Полиция призывает граждан соблюдать осторожность в интернете, не доверять сомнительным предложениям и бережно относиться к своим персональным данным", - обратились к казахстанцам в МВД.

Согласно положениям статьи 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.