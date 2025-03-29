КНБ выявлена преступная схема на западе Казахстана

Департаментом КНБ по Актюбинской области пресечен канал нелегальной миграции, организованный местным жителем, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в ходе расследования выявлена схема, позволившая более 120 иностранным гражданам легализоваться на территории страны в обход законодательства путем фиктивного трудоустройства и прописки по месту жительства.

"20 марта 2025 года решением суда Актобе организатор привлечен к уголовной ответственности по части 1 статьи 394 УК и приговорен к одному году ограничения свободы.

Незаконно полученные иностранцами разрешения на временное проживание в Казахстане аннулированы", - отметили в КНБ.

Добавим, что согласно ч.1 ст.394 УК организация незаконной миграции путем предоставления транспортных средств либо поддельных документов, либо жилого или иного помещения, а также оказания гражданам, иностранцам и лицам без гражданства иных услуг для незаконного въезда, выезда, перемещения по территории Республики Казахстан наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.