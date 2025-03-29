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КНБ выявлена преступная схема на западе Казахстана

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Эмблема КНБ и флаг
Эмблема КНБ. Фото: Единая платформа интернет-ресурсов госорганов

Департаментом КНБ по Актюбинской области пресечен канал нелегальной миграции, организованный местным жителем, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в ходе расследования выявлена схема, позволившая более 120 иностранным гражданам легализоваться на территории страны в обход законодательства путем фиктивного трудоустройства и прописки по месту жительства.

"20 марта 2025 года решением суда Актобе организатор привлечен к уголовной ответственности по части 1 статьи 394 УК и приговорен к одному году ограничения свободы.

Незаконно полученные иностранцами разрешения на временное проживание в Казахстане аннулированы", - отметили в КНБ.

Добавим, что согласно ч.1 ст.394 УК организация незаконной миграции путем предоставления транспортных средств либо поддельных документов, либо жилого или иного помещения, а также оказания гражданам, иностранцам и лицам без гражданства иных услуг для незаконного въезда, выезда, перемещения по территории Республики Казахстан наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2231480-knb-vyyavlena-prestupnaya-shema-na-zapade-kazahstana/