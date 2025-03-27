Крупное дело на 42 млн тенге, связанное с банком, расследуют в Акмолинской области

В Акмолинской области полицейские расследуют крупное дело с ущербом более 42 млн тенге, связанное с одним из местных банков, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Акмолинской области начали расследование уголовного дела, связанного с незаконными корректировками отчетности и подделкой документов на сумму более 42 миллионов тенге в одном из местных банков.

Согласно заявлению, поступившему 20 января 2025 года в управление полиции Кокшетау от начальника службы безопасности банка, преступления были совершены в период с апреля 2023 года по декабрь 2025 года.

"В ходе расследования полицейские установили 33-летнего бывшего сотрудника банка, чья причастность к совершению преступлений в настоящее время проверяется", - отметили в ДП Акмолинской области.

Дело возбуждено по ст.206 УК РК "Неправомерное уничтожение или модификация информации".

Добавим, что по ст.206 УК РК умышленные неправомерные уничтожение или модификация охраняемой законом информации, хранящейся на электронном носителе, содержащейся в информационной системе или передаваемой по сетям телекоммуникаций, а равно ввод в информационную систему заведомо ложной информации, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, наказываются штрафом в размере до 200 МРП (786 400 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.