Директоров школ осудили за служебный подлог в Кызылорде

В Кызылорде директоров двух школ признали виновными в совершении служебного подлога при трудоустройстве учителей без конкурса, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Кызылорда выявила факты служебного подлога.

"Образовательные организации издавали поддельные приказы о приеме граждан на работу в качестве учителей и вносили данные в трудовые книжки, тем самым создавались условия для трудоустройства на должность учителя без конкурса", - рассказали в прокуратуре Кызылординской области.

Прокуратура города по факту служебного подлога в отношении директоров двух школ зарегистрировала уголовное дело (ч.1 ст.369 УК РК).

В результате суд №2 Кызылорды признал их виновными и назначил наказание в виде 1 года ограничения свободы.

Отметим, что по ч.1 ст.369 УК РК служебный подлог - это внесение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений либо внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, либо выдача заведомо ложных или поддельных документов, если эти деяния совершены в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям.

Служебный подлог наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (более 7,8 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.