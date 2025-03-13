Дал крупную сумму и хотел вернуть: карагандинца подозревают в самоуправстве

В Караганде задержали местного жителя по подозрению в самоуправстве в связи с долговым конфликтом. Возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в полицию обратился 50-летний местный житель, который сообщил об угрозах, полученных от 51-летнего знакомого.

"Полицейским задержанный пояснил, что потерпевший задолжал ему значительную сумму, полученную от продажи имущества, и он лишь пытался вернуть свои деньги", - рассказали в МВД.

Возбуждено уголовное дело, обстоятельства происшествия изучаются.

Добавим, что по ч.1 ст.389 УК РК самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законодательством Республики Казахстан порядку, осуществление своего действительного или предполагаемого права, оспариваемого другим лицом или организацией, наказывается штрафом в размере до 80 МРП (314 560 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов, либо арестом на срок до 20 суток.