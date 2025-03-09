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200 казахстанцев наказали после ОПМ полицейских (видео)

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Полицейский автомобиль
Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В министерстве внутренних дел Казахстана рассказали об итогах оперативно-профилактического мероприятия "Қару" по изъятию оружия, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал МВД Polisia.kz.

"За три дня операции сотрудниками полиции обнаружено свыше 30 схронов и тайников, из незаконного оборота изъято 360 единиц различного огнестрельного оружия, 12 гранат и более трех тысяч боеприпасов. В числе изъятого оружия семь единиц числились похищенными, из которых четыре похищены в ходе январских событий.

Кроме того, полицейскими изъято шесть единиц ранее утерянного и принято от граждан 14 единиц добровольно сданного оружия", - отметил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.

По итогам ОПМ полицейские выявили 120 фактов незаконного хранения и ношения оружия, к административной ответственности привлекли 200 казахстанцев.

В МВД напомнили о возможности добровольной сдачи оружия в любое время без каких-либо правовых последствий.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2226687-200-kazahstancev-nakazali-posle-opm-policeyskih-video/