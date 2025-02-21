Житель ЗКО отказался проходить тест, заявив, что не был за рулем

В ЗКО мужчина не выполнил требование полицейского об остановке авто, а позже отказался проходить медосвидетельствование. Он остался без водительских прав, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, административное дело по ч.1, 4 ст.613 КоАП РК рассмотрели в суде №2 района Байтерек.

Суд установил, что гражданин в селе Махамбет не выполнил законные требования стражей порядка об остановке транспортного средства.

"Далее, когда сотрудниками полиции гражданину было предложено добровольно пройти медицинское освидетельствование, последний, будучи предупрежденным об административной ответственности, отказался выполнять законные требования сотрудников ОВД о прохождении в установленном порядке освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения", - рассказали в суде.

На судебном заседании мужчина не признал вину. Он пояснил, что якобы не был за рулем и поэтому отказался проходить тест, а также заранее не были зачитаны его права.

Постановлением суда мужчину признали виновным. Ему назначили административное взыскание в виде ареста сроком на 17 суток и лишение прав на 8 лет. Постановление суда уже вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.613 КоАП РК невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел (полиции), органов транспортного контроля на постах транспортного контроля на территории Республики Казахстан об остановке транспортного средства влечет штраф в размере 40 МРП (157 280 тенге) либо административный арест на срок до трех суток.

В соответствии с ч.4 ст.613 КоАП РК невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел (полиции) о прохождении в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения влечет административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 8 лет.