"Переживала за здоровье свекрови": казахстанка устроила скандал в больнице

Женщину привлекли к ответственности за неуважение к врачу-терапевту в приемном покое Карасайской ЦРБ, передает NUR.KZ со ссылкой на Алматинский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело об административном правонарушении по ч.2 ст.80-1 КоАП РК (Неуважение к медицинским работникам при исполнении ими должностных обязанностей) рассмотрели в Карасайском специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям.

"22 января 2025 года около 19.00 женщина, находясь в Карасайской центральной районной больнице, в приемном покое устроила скандал, выражалась нецензурной бранью в адрес врача-терапевта и сломала клавиатуру от компьютера, тем самым проявила неуважение к медицинскому работнику при исполнении им своих должностных обязанностей", - установил суд.

Действия женщины нашли свое подтверждение заявлением, зарегистрированным в документах дела, электронным протоколом об административном правонарушении, объяснениями опрошенных по делу лиц и другими материалами дела.

"На судебном заседании она признала вину и пояснила, что переживала за здоровье свекрови, не удержалась и ударила по столу, сломав клавиатуру от компьютера, которую она в дальнейшем заменила на новую, а также попросила прощения и раскаялась в содеянном", - отметили в суде.

На основании собранных доказательств, включая признание вины, раскаяние и другие материалы, суд признал женщину виновной в соответствии с ч.2 ст.80-1 КоАП РК.

Суд учел отсутствие отягчающих обстоятельств, а также совершение впервые административного правонарушения. Поэтому штраф был сокращен на 30% и составил 82 572 тенге.

Отметим, что по ч.2 ст.80-1 КоАП РК проявление неуважения к медицинским и (или) фармацевтическим работникам при исполнении ими своих должностных обязанностей, выраженное в нецензурной брани, демонстрации неприличных жестов (знаков) и предметов, в том числе с использованием масс-медиа или сетей телекоммуникаций, непристойном поведении, оскорбительном приставании, влечет штраф на физических лиц в размере 30 МРП (117 960 тенге) либо административный арест на срок до 10 суток.