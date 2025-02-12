Больше 240 иностранных подростков занимались попрошайничеством в Алматы

245 иностранных подростков занимались попрошайничеством в Алматы, заявили в ювенальной полиции - стражи порядка проводят рейды по выявлению попрошаек, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

В прошлом году их выявили 245 человек.

А на днях на пересечении проспектов Сейфуллина и Абая обнаружен 15-летний подросток, который просил милостыню.

"Установлено, что юноша является гражданином Узбекистана, он проживает вместе с отцом в съемном жилье на территории Талгарского района Алматинской области. Мальчик занимается попрошайничеством, не охвачен учебным процессом, а его отец безработный", - сообщил заместитель начальника УП Алмалинского района Максат Пшан.

Отца и сына доставили в отделение для проверки - в отношении родителя составили протокол.

В настоящий момент подросток помещен в Центр адаптации несовершеннолетних.

Стоит отметить, что в Казахстане предуспотрена ответственность за приставание в общественных местах.

Согласно статье 449 КоАП РК, приставание, то есть назойливое обращение в общественных местах в целях покупки, продажи, обмена или приобретения вещей иным способом, совершенное лицом, не являющимся субъектом предпринимательства, а также в целях гадания, попрошайничества, занятия проституцией, оказания иных услуг сексуального характера либо навязывания иных услуг, влечет предупреждение либо штраф на физических лиц в размере пяти месячных расчетных показателей.