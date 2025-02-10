КНБ: Завершено расследование дела о незаконном доступе в информсистемы Минздрава

КНБ при координации прокуратуры завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей области Жетісу по факту незаконного доступа в информационные системы Министерства здравоохранения, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, 30 января решением суда в Талдыкоргане подсудимые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 и ч.2 ст.208 Уголовного кодекса, и приговорены к штрафам в размере 300 месячных расчетных показателей.

"Следствием установлено, что путем незаконного завладения учетными записями медицинских работников ими осуществлен неправомерный доступ к информационным системам "Регистр прикрепленного населения" и "Damumed" Министерства здравоохранения РК", - поделились в КНБ.

Добавим, что согласно ч.2 ст.205 УК РК умышленный неправомерный доступ к охраняемой законом информации, содержащейся на электронном носителе, в информационную систему или сеть телекоммуникаций, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, совершенный в отношении критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.

А в соответствии с ч.2 ст.208 УК РК умышленное неправомерное копирование или иное неправомерное завладение охраняемой законом информацией, хранящейся на электронном носителе, содержащейся в информационной системе или передаваемой по сетям телекоммуникаций, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, совершенное:

1) в отношении критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры;

2) группой лиц по предварительному сговору, –

наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.