Участники кокпара потеряли самообладание и устроили конфликт на юге Казахстана

В одном из сел Жамбылской области игра в кокпар закончилась конфликтом, за который его участников привлекли к ответственности в виде штрафа, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело об административном правонарушении по ч.1 ст.434 КоАП (Мелкое хулиганство) в отношении двух граждан рассмотрели в Жуалынском районном суде.

"В январе 2025 года при проведении между сельчанами игр в кокпар в селе Ертай правонарушители потеряли самообладание и оскорбили друг друга нецензурными словами в присутствии жителей села, выразив тем самым неуважение к окружающим", - установил суд.

В своей объяснительной один из правонарушителей утверждал, что получил ушиб лица от удара об голову коня другого участника, из-за чего впоследствии между ними начался конфликт.

"На судебном заседании оба правонарушителя признали свою вину и раскаялись в содеянном", - уточнили в суде.

Постановлением суда мужчины были признаны виновным. Каждому из них назначили наказание в виде штрафа в размере свыше 78 тыс. тенге. Постановление суда уже вступило в законную силу.

Добавим, что по ч.1 ст.434 КоАП РК нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Ранее в Сети появилось видео конных игр, устроенных казахстанцами прямо на трассе Хоргос - Алматы. В ДП Алматинской области сообщили о том, что нашли и наказали участников кокпара за нарушение правил дорожного движения.