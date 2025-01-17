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О задержании вора с синдромом Плюшкина заявили в полиции Семея (фото)

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Мужчина в наручниках
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: seksan Mongkhonkhamsao/Getty Images

В области Абай полицию задержали мужчину с синдромом Плюшкина. Его подозревают в серии краж, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал МВД Polisia.kz.

По версии следствия, 38-летний мужчина совершил кражи из дачных домов, отжимая пластиковые окна или срывая навесные замки.

Полицейские уже установили причастность семейчанина к 13 эпизодам краж, в результате которых потерпевшим нанесен ущерб на сумму 1,5 млн тенге. Во время обыска у мужчины обнаружилось много украденного.

Украденные вещи
Украденные вещи. Фото: polisia.kz

"Мужчина похищал все, что попадалось под руку: болгарки, наборы инструментов, лопаты, предметы домашнего обихода, детские велосипеды и многое другое. Подозреваемый пояснил, что не планировал перепродажу похищенного", - говорится в сообщении.

В настоящее время полицейским предстоит выяснить, какие из предметов, складировавшихся в пристройке, принадлежат другим людям.

Расследование продолжается, правоохранительные органы устанавливают других жертв краж.

Результаты обыска и задержанный
Результаты обыска и задержанный. Фото: polisia.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2212413-o-zaderzhanii-vora-s-sindromom-plyushkina-zayavili-v-policii-semeya-foto/

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