Кызылординца избили за отсутствие денег на водку

В Кызылорде мужчину привлекли к уголовной ответственности за грабеж - он напал на потерпевшего из-за отсутствия у того денег на водку, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении обвиняемого по п.1 ч.2 ст.191 УК РК рассмотрели в суде №2 Кызылорды.

Выяснилось, что подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, увидел проходящего мимо потерпевшего и предложил ему купить в магазине водку.

"В ответ потерпевший сообщил ему об отсутствии денежных средств, за что подсудимый нанес удар в область живота, дал пощечину в область лица, затем отобрал у него сотовый телефон стоимостью 97 750 тенге и скрылся с места происшествия", - установил суд.

На главном судебном разбирательстве потерпевший сообщил, что простил подсудимого и претензий к нему не имеет.

"Преступные действия подсудимого полностью доказаны материалами дела и признательными показаниями, данными в суде", - уточнили в суде.

Приговором суда подсудимого признали виновным. Ему назначили меру наказания в виде ограничения свободы сроком на 3 года и привлечение к принудительному труду на 100 часов. Установлен пробационный контроль.

Добавим, что по п.1 ч.2 ст.191 УК РК грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Ранее жителя Павлодара обвинили в избиении и ограблении женщины из-за того, что ему показалось, как она показывает ему неприличный жест средним пальцем. В суде мужчина полностью признал свою вину. Его приговорили к лишению свободы.