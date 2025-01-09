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Полицейского наказали за забывчивость в Уральске

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Полицейский в форме
Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Уральске полицейского привлекли к административной ответственности за неуважение к суду. Он объяснил свой поступок забывчивостью, передает NUR.KZ со ссылкой на Западно-Казахстанский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, административное дело в отношении сотрудника правоохранительных органов по ч.1 ст.653 КоАП РК рассмотрели в специализированном суде по административным правонарушениям Уральска.

Как установлено из докладной судьи, 2 декабря прошлого года в суд поступило три жалобы от гражданки, которые были назначены к рассмотрению. Извещения о дате и времени проведения судебного заседания были направлены по месту работы сотрудника полиции и на его мобильный телефон путем SMS-уведомления.

"Однако инспектор полиции, первоначально подключившись к заседанию в онлайн-режиме, покинул его по собственной инициативе и не участвовал в процессе, что сделало дальнейшее рассмотрение дела невозможным. Кроме того, он не представил суду материалы, касающиеся дела гражданки для их обозрения и изучения", - отметили в суде.

На судебном заседании сотрудник полиции признал свою вину и пояснил, что забыл о предстоящем заседании.

Суд, принимая во внимание, что инспектор полиции совершил правонарушение впервые и раскаялся в содеянном, ограничился назначением административного взыскания в виде предупреждения. Постановление суда уже вступило в законную силу.

Добавим, что по ч.1 ст.653 КоАП РК неуважение к суду, выразившееся в неявке в суд без уважительных причин участников процесса и иных лиц по повестке, извещению, уведомлению или вызову в случаях, когда дальнейшее рассмотрение дела в их отсутствие представляется суду невозможным, неподчинении распоряжениям председательствующего в судебном заседании, нарушении установленных в суде правил, а также иные действия (бездействие), явно свидетельствующие о неуважении к суду и (или) судье, влекут предупреждение либо штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге) либо административный арест на срок до пяти суток.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2209743-policeyskogo-nakazali-za-zabyvchivost-v-uralske/

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