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Уставшая от музыки павлодарка сообщила о назревающем скандале в полицию

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Соседки ругаются
Женщины ссорятся. Иллюстративное фото: JackF / Getty Images

Шумных жителей Павлодара в новогодние праздники привлекли к ответственности. Так, одна из горожанок пожаловалась на громкую музыку у соседки, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, фейерверки и громкая музыка - неизменные атрибуты Нового года, но важно помнить о правилах, которые регулируют уровень шума и предусматривают наказания за их нарушение.

За помощью к полицейским обратилась уставшая от громыхающей музыки жительница квартиры в доме на улице Ломова.

"Соседка снизу именно ночью включает музыку на максимальную громкость. И происходит это частенько, даже в будни, когда с утра всем на работу. Поговорить с ней не получается, все время при разговоре назревает скандал", - пояснили в ДП Павлодарской области.

А в 02.40 ночи в полицию позвонили жильцы из квартиры на улице Бухар Жырау в Павлодаре и заявили, что живущие за стенкой соседи нарушают ночной покой и тишину.

"Самостоятельные попытки утихомирить привели к скандалу. Прибывшим полицейским хозяин квартиры объяснил, что новогодние праздники - это время, когда люди собираются вместе с семьей и друзьями, чтобы отметить событие шумно и весело", - рассказали в ведомстве.

Однако, как отметили в полиции, несмотря на всеобщее приподнятое настроение, важно помнить о соседях, чтобы веселье не превратилось в нарушение общественного порядка.

С начала 2025 года к административной ответственности за нарушение тишины привлекли 106 жителей Павлодарской области. Со всеми нарушителями провели профилактическую работу по недопущению впредь подобных фактов.

Отметим, что по ст.437 КоАП РК нарушение тишины с 22 до 9 часов утра, в том числе проведение в жилище и вне его работ, сопровождаемых шумом, не связанных с неотложной необходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц, а равно нарушение тишины развлекательными заведениями, расположенными в жилых зданиях и на территориях жилой застройки, с 22 до 9 часов утра в будние, с 23 до 10 часов утра в выходные и праздничные дни влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП (19 660 тенге).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2208804-ustavshaya-ot-muzyki-pavlodarka-soobshchila-o-nazrevayushchem-skandale-v-policiyu/

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