"Теща не дает покоя": павлодарец просил утихомирить родственницу, но был виноват сам
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В полицию Павлодара обратился мужчина и сообщил, что теща не дает ему спокойно жить. Однако нарушителем признали не женщину, а его самого, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, днем в доме собрались гости, которые отмечали новогодние праздники. В ходе застолья между ними возник спор, плавно переросший в ссору.
"Женщина рассказала о непристойном поведении зятя, устроившего семейный скандал: он выражался нецензурной бранью и угрожал физической расправой. В свою очередь зять пожаловался на тещу, обвинив ее во всех неудачах", - уточнили в ДП Павлодарской области.
При опросе гости поддержали женщину и пояснили, что виноват зять, он в пьяном состоянии устроил скандал.
Выслушав все доводы сторон, полицейский за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений привлек к ответственности мужчину. Материал рассмотрели в суде. Суд подверг мужчину административному аресту сроком на 10 суток.
Отмечается, что с начала года за правонарушения в сфере быта в регионе наказали уже 25 граждан.
Добавим, что по ст.73 КоАП РК нецензурная брань, оскорбительное приставание, унижение, повреждение предметов домашнего обихода и другие действия, выражающие неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, нарушающие их спокойствие, совершенные в жилище, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут предупреждение либо административный арест на пять суток.
Эти же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут административный арест на десять суток.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2208528-teshcha-ne-daet-pokoya-pavlodarec-prosil-utihomirit-rodstvennicu-no-byl-vinovat-sam/