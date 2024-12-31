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Казахстанца задержали в Дубае

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Наручники
Наручники. Иллюстративное фото: pexels.com

Казахстанец, который подозревается в присвоении крупной суммы денег компании, задержан в Дубае. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

В Дубае по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан мужчина, объявленный в международный розыск за совершение преступления, предусмотренного статьей 189 УК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере).

По информации МВД Казахстана, в 2022 году он в составе группы лиц совершил хищение 947 млн тенге у одного из алматинских ТОО путем перевода денежных средств на счет подконтрольной ему компании.

В настоящее время мужчина содержится под стражей. Решается вопрос о его экстрадиции.

Согласно положениям статьи 189 УК РК, присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2207111-kazahstanca-zaderzhali-v-dubae/

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