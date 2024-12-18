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Педагог заявила в полицию на ученика в Павлодарской области

Опубликовано:

Учитель в классе
Педагог и ученики. Иллюстративное фото: Godong/Getty Images

В Павлодарской области педагог обратилась в полицию с жалобой на мат со стороны одного из учащихся. Родителя несовершеннолетнего привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в текущем году за совершение мелкого хулиганства в Павлодарской области к ответственности привлекли 1268 граждан, из них 51 несовершеннолетнего.

"В полицию обратился педагог, сообщив, что один из учащихся выразился в ее адрес нецензурной бранью", - рассказали в ведомстве.

В действиях подростка нашли признаки административного правонарушения - мелкого хулиганства. После проведения проверки полиция привлекла к ответственности родителя несовершеннолетнего. Материал передали в суд для рассмотрения.

"Также в полицию обратился павлодарец, сообщивший, что его сосед, находясь в подъезде дома, выражался в его адрес нецензурной бранью. В отличие от первого случая данный инцидент касается взрослого человека, чьи действия также нарушали общественный порядок, создавая неприятности соседям", - отметили в МВД.

Теперь поведение мужчины будет рассмотрено в суде.

Отметим, что по ч.1 ст.434 КоАП РК нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2201862-pedagog-zayavila-v-policiyu-na-uchenika-v-pavlodarskoy-oblasti/

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