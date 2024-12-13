"Грозил подбросить наркотики": ссора соседей закончилась разбирательством в суде в Астане (видео)

Поссорившихся в Астане соседей привлекли к ответственности за мелкое хулиганство - конфликт попал в объектив камеры наблюдения, передает NUR.KZ со ссылкой на городской суд.

Согласно обстоятельствам дела Б. и С., находясь в подъезде жилого дома, выражались нецензурной бранью. Как отметили в суде, они проявили действия, выражающие неуважение к окружающим и нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан.

С. пояснил в суде, что совершил данный поступок в состоянии агрессии, так как сосед Б., неоднократно необоснованно требовал соблюдение тишины после 22:00, а также выражался нецензурной бранью в адрес супруги.

Подчеркивается, что свою вину он признал, раскаялся и хотел примириться с потерпевшей стороной.

По словам Б., его сосед неоднократно нарушал тишину после 22:00 часов, а также угрожал подбросить наркотические средства.

Вину не признал, указав, что с его стороны нарушения общественного порядка не было, нецензурной бранью не выражался и инициатором конфликта был гражданин С

"Постановлениями суда Б. и С. признаны виновными в совершении мелкого хулиганства и подвергнуты адмвзысканию в виде административного штрафа в размере 20 МРП (73 840 тенге)", - говорится в сообщении суда.

Постановления не вступили в законную силу, добавил в суде.

Отметим, что кадры конфликта в своем Telegram-канале ранее распространил журналист Михаил Козачков. По его информации, один из участников конфликта прямо пригрозил, что подкинет своим соседям наркотики и посадит их в тюрьму.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Согласно статье 434 КоАП РК, нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток.