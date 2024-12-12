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Налоговика приговорили к 10 годам колонии в ЗКО

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Взятка в конверте и наручники
Взятка и наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В ЗКО за коррупционное правонарушение осудили сотрудника департамента госдоходов. Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении сотрудника Департамента государственных доходов по ЗКО по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч.4 ст.366 УК) рассмотрели в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Западно-Казахстанской области.

"Подсудимый, являясь ведущим специалистом Департамента государственных доходов по ЗКО, получил от предпринимателя денежные средства в особо крупном размере за оказание содействия в ускоренном и беспрепятственном проезде большегрузных автомашин через пункт пропуска "Сырым", - установил суд.

Прокурор поддержал обвинение в полном объеме и просил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет. Подсудимый вину не признал.

К смягчающим ответственность обстоятельствам суд отнес наличие у мужчины малолетних детей. Отягчающим обстоятельством стало нарушение клятвы государственного служащего.

Приговором суда казахстанца признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.366 УК. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.4 ст.366 УК РК получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом лично или через посредника взятки в особо крупном размере наказывается штрафом в размере от 70-кратной до 80-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от 10 до 15 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2199717-nalogovika-prigovorili-k-10-godam-kolonii-v-zko/

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