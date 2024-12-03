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Павлодарца избили после визита в его квартиру девушки с подругой

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Женщина наливает алкоголь в бокал
Женщина с алкоголем. Иллюстративное фото: Victoria Gnatiuk / Getty Images

Житель Павлодарской области пострадал от разбойного нападения после того, как в своей квартире распивал алкоголь с девушкой и ее подругой, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, 22-летняя девушка и трое парней вступили в сговор на совершение разбоя, распределив между собой преступные роли.

"Инициатором разбоя была девушка, которая ранее была в гостях у потерпевшего и достоверно знала о наличии в его квартире денежных средств и ценных вещей", - уточнили в суде.

Для реализации задуманного девушка пришла в гости к потерпевшему вместе с подругой, которую не посвящала в свои преступные намерения.

После распития алкогольных напитков девушка под предлогом необходимости проводить подругу открыла дверь, обеспечив тем самым доступ в квартиру сообщникам, ожидавшим ее в подъезде.

"Трое парней ворвались в квартиру и, требуя денежные средства от потерпевшего, стали его избивать, дважды распылили из газового баллончика потерпевшему в лицо, то есть применили насилие, опасное для его жизни и здоровья", - отметили в суде.

Завладев имуществом потерпевшего на общую сумму более 1 млн тенге в виде денег, двух мобильных телефонов и наручных часов, все четверо скрылись с места преступления, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Суд первой инстанции, рассмотрев уголовное дело в отношении четырех обвиняемых в разбое (п.4 ч.3 ст.192 УК), приговорил каждого к семи годам лишения свободы.

Осужденные и их адвокаты обжаловали приговор в апелляции. Павлодарский облсуд, изучив дело, отметил вину осужденных полностью доказанной показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями судебных экспертиз, другими исследованными доказательствами.

Апелляция назначенное наказание посчитала соразмерным содеянному в целях исправления и предупреждения совершения новых уголовных правонарушений осужденными.

Постановление суда уже вступило в законную силу.

Отметим, что по п.4 ч.3 ст.192 УК РК разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, или с угрозой непосредственного применения такого насилия, совершенный с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище, наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2195531-pavlodarca-izbili-posle-vizita-v-ego-kvartiru-devushki-s-podrugoy/

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