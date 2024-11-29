"Передача денег": видео с "полицейскими" прокомментировали в полиции Карагандинской области
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В соцсетях появилось видео на которой якобы запечатлены полицейские из Балхаша, передающие деньги прокурору. Ролик прокомментировали в ДП Карагандинской области.
Ролик появился несколько дней назад в паблике DK_VKO в Instagram, после - и в других новостных пабликах.
Автор ролика утверждает, что на кадрах полицейские передают деньги помощнику прокурора.
В ДП Карагандинской области прокомментировали кадры - как оказалось, это запись 2014 года.
"По ней проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение. Между тем, в феврале т.г. по подозрению в совершении противоправных действий в отношении одного из фигурантов видеозаписи возбуждено уголовное дело и в настоящее время он находится под стражей", - заявили в пресс-службе ведомства
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2194511-peredacha-deneg-video-s-policeyskimi-prokommentirovali-v-policii-karagandinskoy-oblasti/