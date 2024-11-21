Семейчанин, жалуясь на свои проблемы, получил 64 млн тенге

В Семее мужчину признали виновным в мошенничестве - он обманул 30 граждан на общую сумму более 64 млн тенге, а также избил потерпевшего, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Абай.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении мужчины, который совершил 32 эпизода мошенничества (п.1,4 ч.3 ст.190 УК), а также избил потерпевшего, нанеся вред средней тяжести (ч.1 ст.107 УК), рассмотрел суд №2 в Семее.

"Путем обмана и злоупотребления доверием подсудимый выманивал у знакомых суммы от 250 тыс. до 11 млн тенге, жалуясь на проблемы, для решения которых необходимы денежные средства, и прося оформить потерпевших денежные кредиты в банках на их имена", - установил суд.

Также, по данным суда, мужчина предложил своей знакомой приобрести у него квартиру, которая на самом деле ему не принадлежала, и обманом убедил женщину передать ему 6,5 млн тенге якобы для снятия залога с квартиры и дальнейшего оформления на ее имя.

"Другой потерпевший обратился к подсудимому с просьбой переоформить квартиру, которую он ранее продал потерпевшему, либо вернуть денежные средства. В ходе конфликта обвиняемый ударил потерпевшего по лицу и ребрам, нанеся закрытую черепно-мозговую травму и перелом ребра", - уточнили в суде.

Подсудимый вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме.

Приговором суда он признан виновным с учетом отсутствия смягчающих и наличия отягчающих обстоятельств.

Мужчине назначено наказание по совокупности уголовных правонарушений в виде лишения свободы сроком на 3 года 2 месяца. Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших на сумму более 20 млн тенге.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы адвоката осужденного судебной коллегией по уголовным делам приговор был оставлен без изменений. Приговор суда вступил в законную силу 15 августа 2024 года.

Согласно п.1,4 ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере и неоднократно, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.

В соответствии с ч.1 ст.107 УК РК умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо лишением свободы на срок до двух лет.