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Подросток оказался на больничной койке после драки в Петропавловске

Опубликовано:

Медик держит женщину за руку в больничной палате
Врач и пациент. Иллюстративное фото: pexels.com

17-летний подросток оказался в больнице после драки в Петропавловске. Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП СКО.

Сообщение о драке поступило примерно в 19:00 2 ноября. На место происшествия выехали полицейские.

Пострадавший в результате конфликта 17-летний житель Петропавловска бригадой скорой помощи доставлен и госпитализирован в больницу.

По данному факту начато досудебное расследование по пункту 7 части 2 статьи 106 УК РК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Несовершеннолетний подозреваемый задержан.

Рассматривается вопрос о привлечении родителей подростка к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Подросток также взят на профилактический учет.

Согласно пункту 7 части 2 статьи 106 УК РК, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений наказывается лишением свободы на срок от шести до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

В соответствии со статьей 127 КоАП, неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию влечет штраф в размере 10 МРП (почти 37 тыс. тенге).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2182293-podrostok-okazalsya-na-bolnichnoy-koyke-posle-draki-v-petropavlovske/

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