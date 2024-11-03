Подросток оказался на больничной койке после драки в Петропавловске

17-летний подросток оказался в больнице после драки в Петропавловске. Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП СКО.

Сообщение о драке поступило примерно в 19:00 2 ноября. На место происшествия выехали полицейские.

Пострадавший в результате конфликта 17-летний житель Петропавловска бригадой скорой помощи доставлен и госпитализирован в больницу.

По данному факту начато досудебное расследование по пункту 7 части 2 статьи 106 УК РК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Несовершеннолетний подозреваемый задержан.

Рассматривается вопрос о привлечении родителей подростка к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Подросток также взят на профилактический учет.

Согласно пункту 7 части 2 статьи 106 УК РК, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений наказывается лишением свободы на срок от шести до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

В соответствии со статьей 127 КоАП, неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию влечет штраф в размере 10 МРП (почти 37 тыс. тенге).