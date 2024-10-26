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Ночная поездка в город подвела акмолинца под статью

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Водитель за рулем автомобиля
Водитель. Иллюстративное фото: pexels.com

В Акмолинской области мужчину подозревают в угоне машины своего соседа. По данному факту стражи порядка проводят досудебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в отдел полиции УП Степногорска поступило сообщение жителя одного из близлежащих сел об угоне легкового автомобиля. 62-летний мужчина пояснил, что в ночь с 22 по 23 октября он поставил машину во дворе своего частного дома, а утром обнаружил ее исчезновение.

В этот же день правоохранителями на территории Степногорска был замечен автомобиль, водитель которого опасно двигался по дороге. При проверке документов оказалось, что за рулем машины, принадлежащей потерпевшему, находится 48-летний нетрезвый мужчина.

По показаниям задержанного, около 02.00 ночи он увидел припаркованный автомобиль соседа во дворе его дома с оставшимся ключом зажигания. Так как ему захотелось спиртного, сел за руль, отправившись в город для его поисков.

Отделом полиции по данному факту было начато досудебное расследование.

Кроме того, в отношении правонарушителя составлен административный протокол за управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения по ч.6 ст.608 КоАП РК. Решением суда он подвергнут административному аресту сроком на 20 суток.

Добавим, что согласно ч.6 ст.608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, совершенные лицами, не имеющими права управления транспортными средствами, влекут административный арест на двадцать суток.

А в соответствии с ч.1 ст.200 УК РК неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2178977-nochnaya-poezdka-v-gorod-podvela-akmolinca-pod-statyu/

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