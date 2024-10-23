Найденную в лесопосадке в Павлодарской области семью с 6 детьми выдворят из Казахстана

Двух иностранцев вместе с шестью детьми по постановлению павлодарского суда решено выдворить из Казахстана. Родители с 2016 года проживают в стране незаконно, передает "Ирбис TV".

Семью с детьми обнаружили в мае 2024 года, лежащими в лесопосадке. Отец детей - гражданин России, а мать из Украины. В 2016 году они оба приехали в Казахстан и нарушили миграционное законодательство.

"Гражданин Российской Федерации, который прибыл в Республику Казахстан 20 июня 2016 года, временно зарегистрировался с целью "частная" сроком до 17 сентября 2016 года. Однако по окончании указанного срока пребывания территорию Республики Казахстан не покинул, тем самым совершив административное правонарушение, выразившееся в уклонении от выезда в течение периода, превышающего 10 суток после истечения установленного законодательством срока, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания", - указано в постановлении Специализированного суда по административным правонарушениям Павлодара.

Между тем гражданка Украины также приехала в Казахстан 20 июня 2016 года, но на месяц. Аналогично она страну вовремя не покинула.

Учитывая обстоятельства, суд пришел к выводу назначать отцу-россиянину арест на трое суток и выдворение из Казахстана, а матери-украинке только выдворение.

Напомним, многодетную семью выявили во время рейда в Павлодарской области в мае этого года. Выяснилось, что иностранные граждане воспитывают шестерых несовершеннолетних детей в возрасте от восьми лет до года, которые не имеют никаких документов.

Детей с матерью доставили на обследование в областную детскую больницу, а госорганы помогли родителям оформить свидетельства о рождении детям.