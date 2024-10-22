Павлодарку наказали за поведение ее собаки

Жительницу Павлодара привлекли к ответственности за то, что ее собака убежала с привязи и лаяла на прохожих, а также пугала детей, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, владельцы собак и кошек должны соблюдать правила содержания домашних животных, но некоторые игнорируют закон.

В Павлодарской области полицейскими с начала года 1760 владельцев домашних животных привлечены к ответственности за нарушение правил содержания и выгула собак и кошек.

"Так, в полицию позвонила горожанка и сообщила о том, что по улице Бухар Жырау бегает собака и лает на прохожих. Дети боятся и не могут пройти домой", - рассказали в ДП региона.

Участковый инспектор установил владелицу собаки. Она привлечена к ответственности.

"Владелица пояснила, что не заметила, как собака сорвалась с привязи и выбежала на улицу", - уточнили в ведомстве.

Стражи правопорядка напомнили, что по правилам владельцы частных жилых помещений должны содержать собак в границах личного подворья, исключающих их побег, иметь предупредительную табличку о наличии собак при входе на подворье.

"Запрещено выгуливать собак и кошек во дворах, на детских площадках, участках детских дошкольных учреждений, школьных дворах, территориях лечебно-профилактических и медицинских учреждений здравоохранения, стадионах, парках, скверах. Если животное оставило экскременты, они убираются владельцем собак и кошек", - добавили в ДП Павлодарской области.

Кроме того, владельцы не должны допускать выгул собак без поводка и намордника в общественных местах.

Ранее жители города Косшы пожаловались на стаи бродячих собак, которые, по их словам, пугают детей. Местные жители утверждают, что животные даже нападают на школьников. В акимате прокомментировали ситуацию.

А зооловонтеры Павлодара рассказали о бродячих собаках, которые сбиваются в стаи и представляют серьезную опасность для людей. У всех животных есть бирки и чипы, которые ставят только в специализированном центре временного содержания бродячих животных.